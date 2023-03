Eine Frau steht in der Kunsthalle im Lipsiusbau neben dem Kunstwerk „Penthesilea“ von Angela Hampel.

Dresden - Die Malerin und Grafikerin Angela Hampel bekommt den mit 7000 Euro dotierten Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden 2023. Sie gehöre zu den prägenden Künstlerinnen in Dresden und darüber hinaus, begründete die Jury ihre Auswahl nach Rathausangaben vom Donnerstag. Ihr in über 40 Jahren entstandenes Werk sei sehr vielgestaltig und -schichtig, zudem lobten die Juroren Hampels Eintreten für die Sichtbarkeit der Frauen in der Kunst. Mit der Expressivität ihres Malstils und der Wahl von Sujets und Motiven setze sie „männlichen Machtstrukturen die Selbstermächtigung des Individuums“ entgegen.

Hampel, die aus der Lausitz stammt, studierte an der Dresdner Kunstakademie, arbeitet seit 1982 freischaffend und ist Mitbegründerin der Künstlerinnengruppe Dresdner Sezession 89. Zentrale Themen ihres Schaffens sind laut Jury die Autonomie des Weiblichen und das Recht auf die selbst zu verantwortende Handlung. Ihr Oeuvre sei ein Crossover, das von Malerei, Grafik und Zeichnung über Skulptur und Performances bis zu Film und literarischer Poesie reiche.

„Diese Stadt ist mir - mit all ihren Facetten - ans Herz gewachsen, auch wenn manche Entwicklungen (nicht nur) mir zunehmend Schmerzen bereiten“, sagte die 67-Jährige. Sie versuche, „diese meine schöne, immer noch grüne und lebenswerte Stadt“ mit den Mitteln der Kunst zu erhalten und mitzugestalten. Die Anerkennung dessen „freut und ehrt mich gleichermaßen“, sagte sie.

Zwei mit je 5000 Euro dotierte Förderpreise wurden an die iranische Künstlerin Nazanin Zandi und die Breakdance-Gruppe The Saxonz vergeben. Die Auszeichnungen werden seit 1993 jährlich vergeben, diesmal gingen 34 Vorschläge dazu ein. Die Übergabe der Auszeichnungen ist für den 19. Juni geplant.