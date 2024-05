Magdeburg - Eine in Magdeburg angeschossene Frau hat inzwischen das Krankenhaus verlassen, steht aber unter Polizeischutz. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg sagte am Dienstag, dass sich Polizisten in der Nähe der Wohnung der 51-Jährigen aufhielten und sichtbar seien. Die Vernehmungen hätten bislang noch keinen Hinweis auf den Hintergrund der Tat oder den mutmaßlichen Täter ergeben. Von ihm fehle weiter jede Spur.

Die Frau war vor rund zwei Wochen im Magdeburger Süden von einem Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Eine eigene Ermittlungsgruppe kümmert sich um den Fall.