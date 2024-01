Bremen - Die Hochwasserlage im Bremer Ortsteil Timmersloh ist weiter angespannt. Sorgen bereite der anhaltende Regen, sagte Hans-Lüder Behrens von der Freiwilligen Feuerwehr Timmersloh am Dienstag. „Jeder Tropfen, der von oben kommt, ist zu viel.“ Allein am Dienstagmorgen seien schon zehn bis zwölf Liter Regen in der Region gefallen. Wenn es im angrenzenden Landkreis Rotenburg (Wümme) in den kommenden Tage stark regne, könne sich die Situation schnell zuspitzen. „Das Wasser muss durch die Wümme und die Wörpe bei uns durch. Dann wird es wieder für uns kritisch.“

Zuletzt sei der Pegelstand im Ortsteil Timmersloh um etwa 40 Zentimeter gesunken, sagte Behrens. Einige Straßen seien aber nach wie vor nur in Gummistiefeln passierbar, auch die wieder befahrbaren Straßen seien in einem schlechten Zustand. „Dort haben sich Schlaglöcher gebildet.“ Durch das Hochwasser seien außerdem Gebiete vollgelaufen, wo normalerweise nie Wasser ist. „Das sind sogenannte Badewannen. Das Wasser fließt von allein nicht mehr zurück, das müssen wir alles abpumpen“, sagte Behrens. Ganze Weiden stünden unter Wasser.

Die Deiche seien schon vom Regen der vergangenen zwei Monate durchweicht. „Sie halten noch. Aber keiner weiß, wie lange“, sagte Behrens.