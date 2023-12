Berlin - Der 1. FC Union Berlin muss weiter auf Sheraldo Becker verzichten. Der Stürmer steht dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga wegen einer Verletzung auch im ersten Heimspiel des neuen Trainers Nenad Bjelica gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung, wie die Köpenicker am Freitag bestätigten. „Morgen ist er nicht dabei. Für das nächste Spiel werden wir sehen“, sagte Bjelica am Freitag. „Wir arbeiten mit ihm und versuchen, es noch mal hinzukriegen, dass er das ein oder andere Spiel machen kann“, sagte der Kroate.

Becker fehlt den Berlinern seit zwei Wochen. Zuletzt hatte es Hoffnung gegeben, dass der schnelle Angreifer gegen Gladbach wieder spielen kann. Becker trainiere mittlerweile aber schon wieder individuell mit dem Ball, sagte Bjelica. Die Berliner empfangen am Dienstag Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) zum letzten Gruppenspiel in der Champions League. Danach stehen vor Weihnachten im Abstiegskampf der Bundesliga noch die wegweisenden Partien in Bochum und gegen Köln an. In der Winterpause bleiben die Eisernen in Berlin und verzichten auf ein Trainingslager. Am 2. Januar beginne die Vorbereitung auf den Rest der Saison, sagte Bjelica.