Berlin - Zur Freude über den Champions-League-Sieg gegen Halkbank Ankara am Mittwoch (3:0) gesellt sich beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys auch noch eine schlechte Nachricht: Außenangreifer Robert Täht musste am Donnerstag wegen einer Meniskusverletzung am rechten Knie operiert werden. Nach Angaben von Mannschaftsarzt Oliver Miltner fällt der 1,92 Meter große Este damit für rund sechs Wochen aus.