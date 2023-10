Braunschweig - Mehr als ein Jahr nach einem Kopftritt gegen einen 13 Jahre alten Jungen in Braunschweig sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Der Fall aus dem Juli 2022 soll in der kommenden Woche in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ thematisiert werden, wie die Polizei mitteilte. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu dem Angriff, bei dem der Junge nach Angaben der Beamten auch rassistisch beleidigt worden war.

Im Polizeibericht aus dem Juli 2022 hieß es, dass der Junge auf dem Weg nach Hause aus einer Straßenbahn ausstieg und von einem unbekannten Mann beleidigt wurde. Der Junge stürzte beim Versuch zu fliehen. Daraufhin soll der Gesuchte gegen den Kopf des Jungen getreten haben und geflohen sein. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Wenige Tage nach dem Angriff lag aus der Videoüberwachung der Straßenbahn ein Bild vor, mit dem nach dem Täter gefahndet wurde. Da diese Suche bis heute keinen Erfolg brachte, folgt nun der Versuch, über die Sendung „Aktenzeichen XY“ bundesweit weitere Hinweise zu erhalten.