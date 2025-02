Es begann mit einem Hupen, dann eskalierte die Situation. Was über die Tat in Bremen bisher bekannt ist.

Bremen - Drei Männer sollen auf einen Autofahrer und seine schwangere Beifahrerin in Bremen eingeschlagen haben. Die 36-Jährige erlitt mehrere Schläge und Tritte in den Bauch und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Den beiden Verletzten und dem ungeborenen Kind sei jedoch nichts Schlimmeres passiert.

Laut Polizei unterhielten sich die drei Männer im Auto mit einer Person am Straßenrand und blockierten dabei die Fahrbahn. Der 25-jährige Autofahrer kam nicht weiter und hupte. Darauf sei es zu einem Streit gekommen, bis die Männer die Fahrbahn wieder freigaben und der Autofahrer seine Fahrt zunächst fortsetzen konnte.

Mehrfach auf Schwangere eingeschlagen

Als der 25-Jährige an einer Kreuzung anhalten musste, soll einer der drei Männer die Fahrertür geöffnet und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dabei soll er den Fahrer gepackt und leicht aus dem Wagen gezogen haben. Die schwangere Beifahrerin wollte helfen. Daraufhin sollen zwei weitere Männer auf das Auto zugegangen sein und sie ebenfalls attackiert haben. Der 25-Jährige und die 36-Jährige wurden verletzt. Sie konnten die Klinik nach Angaben der Polizei inzwischen wieder verlassen.

Während des Angriffs rollte das Auto des 25-Jährigen zurück und stieß gegen ein anderes Fahrzeug. Die Angreifer flüchteten nach der Tat. Einsatzkräfte nahmen später zwei Verdächtige im Alter von 15 und 24 Jahren vorläufig fest, ein Drogentest fiel positiv aus. Die Ermittler fahnden nun nach dem dritten Mann.