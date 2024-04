Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Bitterfeld-Wolfen - In Wolfen haben Unbekannte in einer Bankfiliale Geldkassetten aus einem Automaten erbeutet. Am Samstag, kurz nach Mitternacht öffneten die Täter zunächst gewaltsam die Eingangstür zum Kundencenter, wie die Polizei mitteilte. Anschließend beschädigten sie den Geldautomaten schwer. Augenscheinlich seien die Geldkassetten entwendet worden, hieß es. Der Verdacht, dass Sprengstoff zum Einsatz gekommen war, bestätigte sich bei Untersuchungen durch Spezialisten nicht. Wie hoch der Schaden ist, sollte noch ermittelt werden. Ebenso lief die Suche nach den Tätern. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.