Angriff auf Journalisten: Nebenklage rügt Ermittlungsfehler

Mühlhausen - Im Prozess um den Angriff auf zwei Journalisten in der Nordthüringer Region Fretterode hat die Nebenklage Kritik an der Polizeiarbeit geübt. Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Mühlhausen sei nicht wegen der Ermittlungsarbeit der örtlichen Polizei, sondern trotz deren Ermittlungen möglich geworden, sagte der Nebenklage-Anwalt am Freitag in seinem Plädoyer. Bei der Polizei in der Region habe es ein „System- und Strukturversagen“ gegeben. Erst als das Thüringer Landeskriminalamt die Ermittlungen übernahm, habe sich die Situation verbessert.

Bei dem Übergriff im April 2018 waren zwei Journalisten aus Göttingen schwer verletzt worden. Die Angeklagten hatten zu Beginn des Prozesses erklärt, es sei zwar richtig, dass es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen und den Journalisten gegeben habe. Allerdings hätten sie dabei in einer Art Notwehr gehandelt. Beide Angeklagte werden der rechten Szene zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende August in ihrem Plädoyer Haftstrafen für sie gefordert.