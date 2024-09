Dresden - Ein stark betrunkener Mann hat in einer Straßenbahn in Dresden einen sechsjährigen Jungen und einen 43 Jahre alten Mann leicht verletzt. Der Fahrer der Linie zwei in Richtung Gorbitz hatte laut Polizeiangaben am Freitagabend bemerkt, wie der Mann den Jungen aus Libyen schlug und Fahrgäste rassistisch beleidigte.

Als der 43-Jährige dann an der Haltestelle Merianplatz einschreiten wollte, habe der Angreifer ihn ebenfalls geschlagen. Der Junge und der Fahrer wurden leicht verletzt. Die alarmierte Polizei nahm den 38-jährigen Deutschen fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab mehr als 4 Promille. Die Polizei Dresden sucht Zeugen zum Vorfall.