Magdeburg - Nach dem Angriff eines 20-jährigen Mannes auf eine gleichaltrige Frau in einem Magdeburger Restaurant ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Am Sonntagvormittag sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen beiden gekommen, teilte die Polizei am Montag in Magdeburg mit. Der Mann habe mit einem Stift auf die Frau eingestochen und sie in weiterer Folge gewürgt. Zeugen konnten den Mann wegziehen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Frau wurde ambulant medizinisch versorgt. Der zuständige Haftrichter erließ am Montag Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.