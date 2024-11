In Babelsberg werden mehrere Jugendliche mit Schlägen attackiert. Sie flüchten in ein Lokal. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Tätern - und macht einen Mann ausfindig.

Angriff in Restaurant in Potsdam - Verdächtiger ermittelt

Potsdam - Nach einer Attacke in einem italienischen Restaurant in Potsdam-Babelsberg hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 27-Jährige wurde am Sonntagabend in seiner Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Vier Menschen waren leicht verletzt worden.

Laut Polizei soll eine Gruppe teils Vermummter an Nachmittag am S-Bahnhof Babelsberg unvermittelt vier Jugendliche mit Schlägen attackiert haben. Diese flohen in ein nahegelegenes Restaurant, die Gruppe verfolgte sie. Dort ging der Polizei zufolge die Attacke weiter, bis die Jugendlichen mit der Hilfe von Zeugen die Angreifer aus dem Lokal drängten.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Gruppe floh, die vier Jugendlichen blieben leicht verletzt zurück. Die Polizei suchte mit zahlreichen Einsatzkräften nach den Tätern, jedoch zunächst ohne Erfolg. Der 27-Jährige konnte bei ersten Ermittlungen namentlich bekannt gemacht werden.

Der Hintergrund des Übergriffs ist laut Polizei noch unklar. Ein unmittelbarer Zusammengang zum Regionalliga-Fußballspiel Babelsberg 03 gegen FSV Zwickau bestehe anders als zunächst vermutet „eher nicht“. Der für diese Art von Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Landfriedensbruchs.

Wegen des Einsatzes waren auch zeitweise Straßen in Potsdam gesperrt sowie der Tram- und S-Bahn-Verkehr unterbrochen. Ein Polizeihubschrauber überflog die Gegend um die Rudolf-Breitscheid-Straße.