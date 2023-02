Berlin - Weil er seine damalige Lebensgefährtin in einer Gartenlaube mit einem Küchenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, steht ein 43-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord vor. Mehrere Stichverletzungen habe er der 40-Jährigen zugefügt. Die Frau habe ihm am Vorabend mitgeteilt, dass sie sich trennen wolle, heißt es in der zu Prozessbeginn am Dienstag verlesenen Anklage.

Der deutsche Angeklagte soll die damals 40-jährige Frau am frühen Morgen des 27. August 2022 in ihrer Laube in Berlin-Wartenberg mit dem Küchenmesser attackiert haben. Sie habe ihn zuvor aufgefordert, die Laube zu verlassen, so die Anklage. Als sie sich anzog und Sachen zusammenpackte, sei es zu einem Stich in ihren Rücken gekommen. Anschließend habe der Angeklagte in den Halsbereich des Opfers gestochen.

Die 40-Jährige habe ihren Ex-Freund zunächst durch Gegenwehr und gutes Zureden von weiteren Stichen abbringen können, heißt es weiter in der Anklage. Dem 43-Jährigen sei kurz darauf jedoch der Gedanke gekommen, dass sie die Polizei alarmieren und ihn anzeigen werde. Erneut habe er die Frau in Tötungsabsicht mit dem Messer angegriffen. Nur weil die 40-Jährige sich heftig wehrte, schrie und ihm schließlich das Messer entwinden konnte, sei dies misslungen.

Nach Verlesung der Anklage wurde der erste Prozesstag beendet. Die Verhandlung wird am 3. März fortgesetzt.