Massenprügelei und Schläge mit einer Machete in Sachsens einziger Waffenverbotszone in Leipzig. Jetzt wertet die Polizei ein Video aus.

Leipzig - Nach einer Massenschlägerei und einem Angriff mit einer Machete in Leipzig wertet die Polizei ein Video aus, das die Tat zeigen soll. Das Video fließe in die Ermittlungen ein und solle zur Identifizierung der Tatverdächtigen beitragen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Am Sonntagnachmittag war es in der Eisenbahnstraße, einem der Kriminalitätsschwerpunkt in Leipzig, zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Dabei waren zwei Männer im Alter von 26 Jahren verletzt worden. Einer musste ambulant behandelt werden. In dem Video ist zu sehen, wie mehrere Männer zunächst aufeinander einprügeln und ein Mann mehrfach mit einer Machete auf Kontrahenten einschlägt.

Im Bereich der Eisenbahnstraße war im November 2018 die erste und bisher einzige Waffenverbotszone Sachsens eingerichtet worden. In dem rund 70 Fußballfelder großen Areal dürfen bestimmte Waffen nicht getragen werden und die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren. Es gibt allerdings Pläne die Waffenverbotszone aufzuheben. Die sollen nach Angaben des Innenministeriums aber erst umgesetzt werden, wenn unter anderem ein Polizeiposten in der Eisenbahnstraße eröffnet wurde. Bislang wurde aber noch keine passende Immobilie gefunden.