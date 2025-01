Die Einsatzkräfte der Polizei hatten auch in dieser Silvesternacht in Leipzig wieder viel zu tun. Müll brannte, Barrikaden wurden gebaut, Beamte wurden mit Pyrotechnik beworfen.

Angriffe auf Polizei in Leipzig - ein Toter in Oschatz

Während der Silvesternacht war die Polizei in Leipzig auch in diesem Jahr im Großeinsatz. In einer ersten Bilanz ist von 31 Straftaten die Rede. Zumeist geht es dabei um gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.

Leipzig - In der Silvesternacht ist die Polizei in Leipzig auch in diesem Jahr wieder zu vielen Einsätzen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in einer ersten Bilanz 31 Straftaten registriert. Unter anderem haben Container gebrannt und es wurden Barrikaden gebaut. Bei vielen registrierten Straftaten sei es vor allem um gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz gegangen. In Oschatz war am Silvesterabend ein 45-Jähriger im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Zuvor hatte er eine Großfeuerwerksbombe gezündet.

Bei Angriffen mit Pyrotechnik wurde eine Polizeibeamtin verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig, wie es hieß. Angriffe mit Pyrotechnik auf Einsatzkräfte gab es auch in der Georg-Schwarz-Straße, im Stadtzentrum und an der Arno-Nitzsche-Straße, wo die Beamten aus einer Gruppe von etwa 30 bis 40 Personen mit Pyrotechnik beworfen wurden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt.

Zuvor hatten nach Mitternacht Unbekannte auf der Wolfgang-Heinze-Straße Barrikaden aus Baustellenabsperrungen sowie anderen Gegenständen errichtet. Die Polizei beobachtete das Geschehen mit einem Hubschrauber. Es kam es zu einer spontanen Demonstration mit etwa 300 Teilnehmern, die sich später auflöste.

Am frühen Morgen wurde laut Polizei am Connewitzer Kreuz ein Feuer entzündet, um das sich etwa 60 Personen versammelten. Die Einsatzkräfte löschten mit einem Wasserwerfer. Die Situation habe sich dann entspannt, hieß es. Die Einsatzkräfte der Polizei seien mit Feuerwerk und Flaschen angegriffen worden, berichten dpa-Reporter.

Der Abend hatte mit Versammlungen vor der Justizvollzugsanstalt mit etwa 60 und auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz mit 30 Teilnehmern begonnen, die friedlich verliefen.

Müll- und Containerbrände im Bereich von Eisenbahnstraße, Konradstraße und Hildegardstraße seien ohne Verletzte abgegangen. Auch in anderen Stadtteilen hätten einzelne Mülltonnen gebrannt, hieß es. Größere Gruppen von Jugendlichen hätten sich in Leipzig gegenseitig mit Böllern und Raketen beworfen, berichteten dpa-Reporter. Etwa 100 bis 150 junge Menschen hätten sich am Abend auf der Eisenbahnstraße im Stadtteil Volkmarsdorf versammelt, sich gegenseitig mit Pyrotechnik beschossen und auch auf Autos und Straßenbahnen gezielt.

Auf dem Markt in Borna wurde am Abend eine sogenannte Kugelbombe gezündet. Durch die Detonation wurde laut Polizei ein Mensch leicht verletzt. Gegen zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Polizei war den Angaben zufolge mit Streifen und Einsatzfahrzeugen vor allem in der Innenstadt sowie den östlichen und südlichen Stadtteilen und im Landkreis Leipzig verstärkt unterwegs, um vor allem Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu schützen, wie es hieß.