Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der bei einem Einbruch Schmuck im Wert von 681.000 Euro erbeutet haben soll. Der Beschuldigte soll im April 2022 in eine Wohnung im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) eingebrochen sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Dazu habe der 38-Jährige ein Loch in die Wohnungstür geschnitten und sich dadurch Zugang verschafft. Der Mann soll unter anderem 33 Armbanduhren, mindestens zehn Halsketten, 20 Paar Ohrringe und 30 Ringe erbeutet haben. Wo sich die Beute derzeit befindet, sei unklar.

Der 38-Jährige müsse sich nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten. Laut Staatsanwaltschaft ist es wahrscheinlich, dass der Wert der Beute „bloßer Zufall“ war. Bislang habe sich der Beschuldigte allerdings nicht dazu geäußert.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann zuvor „schon mehrfach einschlägig in Erscheinung“ getreten. Erst zwei Monate zuvor sei er aus dem Maßregelvollzug entlassen worden.