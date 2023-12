Dresden - Nach einer Diebstahl- und Einbruchserie in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 38-jährigen Mann erhoben. Ihm werden insgesamt 23 Taten vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte. Er soll unter anderem Spinde in verschiedenen Schwimmbädern aufgebrochen und daraus Geld, EC-Karten und Handys gestohlen haben. Zudem sei er in mehrere Friedhofsverwaltungen und Häuser eingebrochen und habe auch dort Geld und Wertsachen gestohlen.

Der 38-Jährige sitze seit September in Untersuchungshaft. Er sei einschlägig vorbestraft. Das Amtsgericht Dresden muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.