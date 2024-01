Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Hannover - Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Hannover hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Ihm werden gemeinschaftlicher versuchter Mord, schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag sagte. Der Prozess solle am 5. Februar beginnen.

Ein mutmaßlicher Komplize soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Die Beute konnte nicht sichergestellt werden, bei dem jungen Mann wurden aber zwei Goldketten gefunden. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Am 11. Juli 2023 hatten zwei damals 19-Jährige mit einem Hammer die Vitrinen eines Juweliergeschäftes eingeschlagen, geplündert sowie einen 39 Jahre alte Angestellten angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Geschossen haben soll der geflüchtete Komplize. Zum Zeitpunkt der Tat waren auch mehrere Kunden in dem Geschäft. Die Polizei suchte daraufhin nach den Tätern, die nach dem Überfall mit ihrer Beute, diversen Goldketten, auf Damenfahrrädern entkommen waren.