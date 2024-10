Leipzig - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die mutmaßlichen Diebe eines Bartaffen aus dem Zoo Leipzig erhoben. Es handele sich um zwei zum Tatzeitpunkt 17 und 18 Jahre alte Männer, teilte Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, mit. Die beiden jungen Männer gehören zu einem Trio, das noch wegen anderer schwerer Straftaten in der Region Chemnitz in Untersuchungshaft sitzt. Zunächst hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

Bei den Beschuldigten wurden nach Angaben der Ermittler Handy-Aufnahmen gefunden, die sie mit dem Bartaffen zeigen. Das Motiv für den Diebstahl ist bislang unklar. Die Angeklagten schweigen laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen.

Diebstahl des Affen an Ostern

Das Bartaffen-Weibchen Ruma war in der Nacht zum Ostersonntag aus seinem Gehege im Zoo gestohlen worden. Vier Tage später entdeckte ein Jogger das Tier auf einem Baum im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Ein Zoo-Team rückte aus und konnte den Affen, der in der Zwischenzeit in ein nahegelegenes Mietshaus gelaufen war, mit einem Kescher einfangen. Dem Tier ging es soweit gut. Vermutlich sei es in der Nähe des Fundortes freigelassen worden, hieß es damals.