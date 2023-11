Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Berlin - Im Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer damals 14-Jährigen am Schlachtensee in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei beschuldigte Männer im Alter von 18 und 19 Jahren erhoben.

Der 19-Jährige befindet sich seit Anfang August in Untersuchungshaft, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Beim 18-jährigen Beschuldigten sieht die Staatsanwaltschaft keine Fluchtgefahr aufgrund stabiler Lebensumstände. Ein Haftbefehl wurde deshalb nicht beantragt.

Ein gesondertes Ermittlungsverfahren gebe es zudem gegen zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Die Jugendliche soll in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni dieses Jahres den beiden Männern zunächst freiwillig von einer Feier bei den Liegewiesen des Schlachtensees zu einem abgelegeneren Teil gefolgt sein. Als sie sich von den beiden entfernen wollte, sollen die mutmaßlichen Täter sie gegen ihren Willen mitgezogen und und schließlich weggetragen haben. An einer unüberschaubaren Stelle sollen sie die 14-Jährige schließlich festgehalten und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.