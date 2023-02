Chemnitz - Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Anklage gegen einen 37 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des besonders schweren Raubs und der Sachbeschädigung erhoben. Der Beschuldigte soll Ende November vergangenen Jahres über den Balkon in die Wohnung einer 73-Jährigen eingebrochen sein und sie anschließend vergewaltigt haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Anschließend soll er in der Wohnung nach Wertgegenständen gesucht, die Frau mit einem Schraubendreher und einer Schere bedroht und sie gezwungen haben, ihm Geld, Schmuck und andere Gegenstände auszuhändigen. Die Polizei habe den Mann kurz nach der Tat festgenommen. Seitdem befindet er sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Der Prozess soll vor dem Landgericht in Chemnitz stattfinden. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest.