Berlin - Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren sind von der Berliner Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls und versuchten Betrugs angeklagt worden. Die beiden Männer sollen 2019 mutmaßlich 729 leere Fässer aus einem Gastronomiebetrieb im Berliner Tiergarten gestohlen haben, um das Pfand zu kassieren, wie ein Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Demnach soll der 27-jährige Mann in dem Gastronomiebetrieb gearbeitet haben und seinem mutmaßlichen Mittäter immer dann informiert haben, wenn genügend leere Fässer bereitstanden. Dieser habe dann einen Laster angemietet und die Fässer gemeinsam mit dem 27-Jährigen abgeholt. Bei einem Pfandwert von 30 Euro pro Fass sollen die beiden Männer laut Staatsanwaltschaft so etwa 21.870 Euro eingenommen haben.