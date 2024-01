Mainz - Der Anna-Seghers-Preis für Nachwuchsautoren geht an den Leipziger Jugendbuchautor Johannes Herwig und den lateinamerikanischen Schriftsteller Carlos Fonseca. Die mit jeweils 12 500 Euro dotierte Auszeichnung der Anna-Seghers-Stiftung soll am 8. Juni in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur verliehen werden, teilte die Stiftung am Dienstag mit.

Der Preis werde an junge Autorinnen und Autoren aus dem deutschen Sprachraum und aus Lateinamerika verliehen, die im Sinne von Seghers mit den Mitteln der Kunst zur Entstehung einer gerechteren Gesellschaft beitragen wollen, erklärte die Stiftung. Die in Mainz geborene Schriftstellerin Anna Seghers (1900-1983) beschrieb in ihrem bekanntesten Roman „Das siebte Kreuz“ die Flucht aus einem NS-Konzentrationslager.