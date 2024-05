TV-Star Anne Will kehrt zurück. Was sie künftig plant, erzählt sie in einer beliebten Talkshow. Aber nicht im Stuhl der Gastgeber.

Bremen - Rund ein halbes Jahr nach ihrem Abschied aus der öffentlich-rechtlichen Politiker-Arena ist Fernsehstar Anne Will an diesem Freitag wieder in einer Talkshow zu sehen - allerdings als Gast. Das kündigten die Macher der Radio-Bremen-Sendung „3nach9“ am Donnerstag an. Sie machten zugleich auf die Pläne aufmerksam, von denen die 58 Jahre alte Polit-Talkerin erzählen möchte: „Mit neuen Projekten will die ehemalige Moderatorin der „Sportschau“ und der „Tagesthemen“ wieder stärker als Journalistin kenntlich sein. Was genau sie künftig vorhat, wodurch die verstorbene „3nach9“-Moderatorin Juliane Bartel zu ihrem journalistischen Vorbild wurde und wem es erlaubt ist, sie mit ihrem Spitznamen anzusprechen, fragt „3nach9“ Anne Will.“

In 16 Jahren hat Will mit mehr als 1300 Gesprächsgästen geredet und damit regelmäßig mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Anfang Dezember 2023 hatte Will sich schließlich nach 553 Ausgaben mit der nach ihr benannten Talkshow vom Sonntagabend verabschiedet. Im April 2024 startete sie dann einen eigenen Podcast: Das wöchentliche Format heißt „Politik mit Anne Will“.

Caren Miosga wurde Ende Januar auf dem Sendeplatz ihre Nachfolgerin, ebenfalls mit einer Talksendung, die ihren Namen trägt. Miosga konkurriert seither wie Will mit den ZDF-Sendungen von Maybrit Illner („Maybrit Illner“) und Markus Lanz („Markus Lanz“) sowie bei der ARD mit den Shows von Sandra Maischberger („Maischberger“) und Louis Klamroth („hart aber fair“). Allerdings hat keiner dieser Talkmoderatoren zeitgleich mit Miosga die eigene Sendung.

In der „3nach9“-Ausgabe an diesem Freitag um 22.30 Uhr im NDR Fernsehen und im TV-Programm von Radio Bremen begrüßt das Gastgeber-Duo Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zudem den Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens, die Journalistin Sophie von der Tann, den Schauspieler Dirk Martens, die Motorrad-Weltreisende Ann-Kathrin „Affe“ Bendixen sowie den ehemaligen Fußballtorwart Jean-Marie Pfaff.