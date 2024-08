Sie fühlt sich wie auf einer Kinderparty, er auf Klassenfahrt: Annette Frier und Edin Hasanovic werden in einer ProSieben-Show gegeneinander antreten. Auch die Kaulitz-Zwillinge sind ihre Gegner.

Annette Frier und Edin Hasanovic in „Die Superduper Show“

Schauspielerin Annette Frier tritt in einer neuen ProSieben-Show an. (Archivbild)

Unterföhring - Prominente betätigen sich in einem neuen ProSieben-Unterhaltungsformat als Show-Erfinder - nun ist verkündet worden, wer neben den Kaulitz-Zwillingen dabei sein wird. Die Schauspieler Annette Frier („Merz gegen Merz“) und Edin Hasanovic („Im Westen nichts Neues“) werden in „Die Superduper Show“ ab dem 17. September wöchentlich zu Mini-Show-Erfindern, wie ProSieben mitteilte. Außerdem wird es pro Show einen wechselnden Promi-Gast geben.

Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show innerhalb der Sendung. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern. Das Studiopublikum entscheidet: Wer kreiert „Die Superduper Show“ des Abends?

„Das wird ganz wild!“

Bereits bekannt war, dass die Sänger und Podcaster Bill und Tom Kaulitz (Tokio Hotel) zu den Showmachern gehören und dass Katrin Bauerfeind das neue Format präsentiert und moderiert. Bill Kaulitz kündigte nun an, alles zu geben: „Ich bin ein altes Zirkuspferd und wenn ich erst mal in Fahrt komme, gibt es kein Halten mehr. Ich habe mir die besten Frechdachse ausgesucht und will zusammen unbedingt alle superduper Pokale einsacken. Das wird ganz wild!“

Annette Frier vergleicht laut ProSieben-Mitteilung die Show mit einer Einladung zu einem Kindergeburtstag, aber auf gute Weise. „Funfact: Und du darfst sogar noch Geschenke auspacken, obwohl du gar nicht Geburtstag hast. Es wird gespielt, getanzt, gesungen und geknallt.“