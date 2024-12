Die Polizei wird zu einem Einbruch in eine Schule gerufen. Die Beamten umstellen das Gebäude. Doch was dann passiert, überrascht alle.

Erfurt - Kuriose Verwechslung an einer Schule in Erfurt: Ein Anrufer hat die Polizei alarmiert, weil er glaubte, Einbrecher mit Brechstangen in dem Schulgebäude gesehen zu haben. Als Beamte das Gebäude in der Nacht zum Samstag umstellten, seien die mutmaßlichen Einbrecher aber nicht geflohen, teilte die Polizei mit. Stattdessen gingen sie irritiert auf die Beamten zu. Den Angaben zufolge handelte es sich um Reinigungskräfte. Die für Brechstangen gehaltenen Geräte stellten sich als Wischmopps heraus, so die Polizei.