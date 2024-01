Anstieg an Erwerbstätigen in Sachsen: Höchststand seit 1991

Dresden - In Sachsen hatten 2023 mehr Menschen einen Arbeitsplatz als im Jahr zuvor. Die Erwerbstätigenzahl stieg im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien in Sachsen 6000 Frauen und Männer mehr erwerbstätig gewesen als in 2022. Die Zahl stieg damit auf 2,078 Millionen Erwerbstätige. Damit wurde laut den Daten ein Höchststand seit dem Jahr 1991 erreicht.

Deutschlandweit wurde im Jahr 2023 ein Anstieg um durchschnittlich 0,7 Prozent verzeichnet. Im westlichen Teil Deutschlands ergaben die Berechnungen einen Zuwachs von 0,8 Prozent. In den fünf östlichen Flächenländern fiel der Anstieg mit 0,1 Prozent geringer aus. In Berlin waren es 1,6 Prozent.

Die Zuläufe betrafen 2023 in Sachsen ausschließlich die Dienstleistungsbereiche, insbesondere im Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Unter anderem im Produzierenden Gewerbe, Verarbeitenden Gewerbe als auch im Baugewerbe dagegen ging die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen zurück.