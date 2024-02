Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.

Halle - Die Inflation in Sachsen-Anhalt hat im Februar weiter an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Im Januar waren es noch 2,7 Prozent gewesen, im Dezember noch 3,5 Prozent. Die Inflation habe im Februar erstmals seit Mai 2021 wieder unter 2,5 Prozent gelegen. Auch bundesweit ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im Februar um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

In Sachsen-Anhalt mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere für Waren und Dienstleistungen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe mehr berappen als noch im Jahr zuvor. Das Plus lag bei 8,3 Prozent. Überdurchschnittlich seien auch die Verbraucherpreise bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren (+5,8 Prozent) gestiegen sowie bei Bekleidung und Schuhen (+5,4 Prozent). Dämpfend wirkten sich den Statistikern zufolge die weniger stark gestiegenen Energiepreise aus. Preise im Bereich Verkehr stiegen unterdurchschnittlich um 1,1 Prozent. Die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe gingen im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zurück, wie es hieß.