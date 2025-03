In Klinken und Praxen arbeiten insgesamt etwas mehr Ärztinnen als Ärzte. Aber an anderer Stelle gibt es weiterhin ein großes Ungleichgewicht.

Anteil von Ärztinnen in Führungspositionen in Sachsen gering

Nur wenige Ärztinnen in Leitungsfunktion in Sachsens Krankenhäusern (Symbolbild)

Dresden - In Sachsen ist die leitende Ärzteschaft noch immer männlich dominiert. Aktuell sind nur sechs Prozent der Führungskräfte in Krankenhäusern Frauen, wie die Landesärztekammer in Dresden vor dem Weltfrauentag am 8. März mitteilte. Demnach haben in den Krankenhäusern des Freistaates 119 Ärztinnen eine leitende Position und 602 Ärzte.

Der Frauenanteil in der berufstätigen Ärzteschaft insgesamt indes liegt derzeit bei 54,7 Prozent - 11.034 Medizinerinnen stehen 9.146 männliche Kollegen gegenüber. Während das Verhältnis sich in Kliniken in etwa die Waage hält, gibt es im Praxisbereich mehr Ärztinnen als Ärzte.