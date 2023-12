Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Gefängnissen wächst der Anteil älterer Häftlinge. Am 1. Dezember waren insgesamt 1553 Gefangene untergebracht, davon waren 60 Personen älter als 60 Jahre, wie das Justizministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte. Das entsprach 3,86 Prozent. Im Vergleich dazu waren am 1. Dezember 2019 insgesamt 1705 Gefangene inhaftiert, darunter 50 im Alter über 60 Jahren - damals ergab sich somit ein Anteil von 2,93 Prozent.

In den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt befindet sich nur noch ein Gefangener, der vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 verurteilt wurde, hieß es weiter. Der Mann verbüße eine lebenslange Freiheitsstrafe, so das Ministerium.