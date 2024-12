In Meißen findet die Polizei vier Tote, darunter drei Kinder. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, halten sich mit Ergebnissen aber zurück. Einige Menschen zeigen ihre Anteilnahme.

Anteilnahme nach dem Tod von drei Kindern in Meißen

Mit Plüschtieren und Kerzen gedenken Menschen den Tod von drei Kindern in Meißen.

Meißen - Nach dem Tod von drei Kindern in Meißen haben einige Menschen ihre Anteilnahme bekundet. Vor der Haustür wurden mehrere Plüschtiere und etwa zwei Dutzend Kerzen, sowie einige Blumensträuße niedergelegt. In dem Mehrfamilienhaus waren am Sonntagabend drei Kleinkinder (ein, zwei und drei Jahre alt) sowie deren 37 Jahre alter Vater tot gefunden worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eine Beteiligung Dritter wird nach Angaben eines Sprechers nicht angenommen. Weitere Angaben wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft derzeit nicht machen. Die Mutter wohnt demnach in der Nähe des Fundorts. Nach dpa-Informationen lebte sie von dem Vater getrennt.