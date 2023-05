Braunschweig - Eintracht Braunschweig kann auch in der kommenden Saison mit Torjäger Anthony Ujah planen. Durch den Klassenerhalt hat sich der Vertrag mit dem 32 Jahre alten Angreifer automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Ujah spielt seit zwei Jahren für die Niedersachsen und erzielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in 29 Partien zehn Treffer.

„Die Verpflichtung von Tony hat sich als eine Win-Win-Situation für beide Seiten herausgestellt. Wir freuen uns sehr, dass Tony ein weiteres Jahr bei uns bleibt, denn er ist ein absoluter Führungsspieler, fühlt sich bei uns sehr wohl und ist sportlich wie menschlich ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann.