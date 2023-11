Hildesheim - Aus dem Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim sind drei antike Objekte gestohlen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch in der Nacht auf Montag war zunächst als ein erfolgloser Diebstahls-Versuch wahrgenommen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Dass tatsächlich Gegenstände fehlten, wurde demnach erst drei Tage später bekannt. Daraufhin durchsuchten die Ermittler den Tatort erneut intensiv nach Spuren.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über ein Fenster im ersten Stock in das Gebäude. Ihr Diebesgut: zwei Kerzenleuchter und ein sogenannter Schultertopf, ein antikes Gefäß. Zum Wert der Objekte machte die Polizei zunächst keine Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.