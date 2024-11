Jahr für Jahr stellen zwei Messen in der Region Stuttgart den künstlerischen Wert von Büchern, Drucken und Landkarten in den Mittelpunkt. Einen begehrten Preis gibt es dabei auch.

Berlin/Ludwigsburg - Der Buchgestalter, Verleger und Herausgeber Günther Karl Bose erhält den Antiquaria-Preis für Buchkultur. Der 73-Jährige habe die Buchkultur in Deutschland über Jahrzehnte mitgestaltet und geprägt, würdigte die Jury den Wahl-Berliner bei der Bekanntgabe. Die von ihm verlegten und gestalteten Werke seien in ihrer Verbindung von klassischen und modernen Gestaltungselementen vorbildlich. Bose war ein Vierteljahrhundert lang Professor für Typografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll am 23. Januar (20.15 Uhr) im Rahmen der 39. Antiquariatsmesse in Ludwigsburg überreicht werden. Dort bieten seit mehr als drei Jahrzehnten Dutzende Aussteller und Ausstellerinnen seltene oder kuriose antiquarische Bücher, Autographen und Grafiken aus allen Sammelbereichen an, darunter etwa alte Drucke ebenso wie Inkunabeln, Bücher zur Fotografie, Literatur oder Kinderbücher. Landkarten, Städteansichten, Künstlergrafiken und Autographen gehören bei der Antiquaria ebenfalls stets zum Angebot.

Preisträger Bose ist unter anderem bekannt als Autor von Monografien, Essays und Büchern. Seine grafischen Arbeiten sind unter anderem in den Sammlungen des Pariser Centre Pompidou und der Kunstbibliothek in Berlin, des Museums für Gestaltung in Zürich und des Essener Folkwang-Museums zu finden.

Die Ludwigsburger Messe ist vom 23. bis zum 25. Januar 2025 in der dortigen Musikhalle geplant. Einen Tag nach dem Beginn der Antiquaria startet die Antiquariatsmesse im nicht weit entfernten Württembergischen Kunstverein in Stuttgart (24.-26.1.2025)