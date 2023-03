Berlin - Wegen eines vermeintlich bewaffneten Randalierers sind am Mittwoch mehrere Polizisten in ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichtenberg ausgerückt. Der stark betrunkene 61-Jährige habe im Hausflur beim Eintreffen der Beamten antisemitische Parolen gebrüllt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorübergehend fest. Eine Waffe fanden sie bei der Durchsuchung allerdings nicht. Nachdem sie seine Personalien aufgenommen hatten, ließen sie den Mann gehen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung gegen ihn.