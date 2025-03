Eine Passantin entdeckt an einem Haus in Berlin-Mitte eine Schmiererei und ruft die Polizei.

Berlin - Unter einer Gedenktafel für einen jüdischen Arzt und Pädagogen an einem Haus in Berlin-Mitte ist ein mutmaßlich antisemitisches Motiv aufgemalt worden. Eine Passantin entdeckte am Donnerstag einen mit Farbe aufgetragenen Stern mit einem Gesicht an der Fassade des Hauses, wie die Polizei mitteilte.

Die Schmiererei habe sich unter der Gedenktafel für den Pädagogen Siegfried Lehmann befunden. Lehmann war Gründer mehrerer jüdischer Sozialeinrichtungen für Kinder und Jugendliche. 1916 richtete er in dem Haus das „Jüdische Volksheim“ als Begegnungsstätte für jüdische Kinder ein, heißt es auf der Tafel. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.