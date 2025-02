Antisemitische Schmiererei an Synagoge in Berlin-Mitte

Berlin - Eine Synagoge in Berlin-Mitte ist antisemitisch beschmiert worden. Der Schriftzug an einer Außenwand der Synagoge in der Brunnenstraße sei am Montagabend bemerkt worden, daraufhin sei eine Anzeige eingegangen, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mit antisemitischem Hintergrund.

Auf diese Synagoge hatten im Oktober 2023 nach dem Angriff der terroristischen Hamas auf Israel zwei Täter zwei Molotowcocktails geworfen, die aber auf dem Gehweg aufschlugen und keinen größeren Schaden anrichteten.