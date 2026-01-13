weather bedeckt
Heidekreis Anwohner löschen brennendes Auto mit Schnee

Mit Schaufeln und Feuerlöscher gegen die Flammen: In Walsrode können Anwohner einen Brand erfolgreich stoppen. Sie nutzen dafür ein ungewöhnliches Löschmittel.

Von dpa 13.01.2026, 13:20
Mit Schnee und einem Feuerlöscher stoppten Anwohner einen Autobrand in Walsrode.
Walsrode - Mit Schnee haben Menschen einen Autobrand auf einem Privatgrundstück in Walsrode bekämpft. Wie die Feuerwehr mitteilte, kippten Anwohner mit Schaufeln Schnee ins Innere des Fahrzeugs. Außerdem benutzten sie einen Feuerlöscher. Als die Feuerwehr am Montag bei dem Brandort im Ortsteil Honerdingen im Heidekreis eintraf, waren demnach nur noch Nachlöscharbeiten nötig. Da zwei Ersthelfer Brandrauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers im Innenraums des Autos war zunächst unklar.