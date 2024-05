Meerbeck - Anwohner haben nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe ihres Wohnortes in Meerbeck (Landkreis Schaumburg) einen Autofahrer wiederbelebt. Der 65-Jährige war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein in unmittelbarer Nähe wohnendes Notfallsanitäter-Pärchen befreite den Schwerverletzten aus dem Wagen und begann mit seiner Reanimation. In Zusammenarbeit mit den herbeigerufenen Rettungskräften gelang die Wiederbelebung. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht bei der Unfallursache von einem „krankhaften Zustand“ des Fahrers aus.