Halle - Die Zahl der Unternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr etwas zugenommen. Insgesamt sei die Zahl der „rechtlichen Einheiten“ um 0,3 Prozent auf rund 69 100 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Die Behörde deutete das als eine „leichte Erholung der Wirtschaft“. Die Unternehmen beschäftigten nach Angaben der Statistiker fast 650 000 Menschen, was einem Anstieg von 0,4 Prozent entsprach. Die Zahl aller im Land gelegenen Niederlässigen - also der Betriebsstätten - stieg leicht auf rund 78 000.