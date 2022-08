Hunde in Chemnitz gerettet Anzeige gegen Hundehalter: Tiere bei Rekordhitze im Auto gelassen - Hunde kurz vor Hitzetod

Im sächsischen Chemnitz gab es am Donnerstag mehrere Fälle, bei denen Passanten stark hechelnde Hunde in Autos vorfanden. Die Tiere wurden in den Fahrzeugen trotz der hohen Temperaturen hinterlassen, wobei das Fenster jeweils nur einen Spalt geöffnet wurde. Es wurden Anzeigen gegen die Tierbesitzer gestellt.