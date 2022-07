Energie Apex baut Wasserstoff-Pilotanlage für Bremer Stahlwerk

Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft. Doch bislang wurde damit in eher kleinteiligen Bereichen gearbeitet. Nun will ein Stahlwerk den Wasserstoff mit Unterstützung einer Firma aus Mecklenburg-Vorpommern in größerem Umfang nutzen.