Halle - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt etwas weniger Äpfel geerntet worden als durchschnittlich in den vergangenen Jahren. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, wurden 2023 rund 12.500 Tonnen Äpfel geerntet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Niveau der Jahre 2017 bis 2022 entspricht dies einem Rückgang von etwas mehr als 16 Prozent. Der Großteil der Äpfel kam nach Angaben der Statistiker als Tafelobst in den Verkauf. In Sachsen-Anhalt werden auf rund 548 Hektar Fläche Äpfel angebaut. Deutschlandweit die größten Anbauflächen gibt es mit mehr als 11.600 Hektar in Baden-Württemberg.