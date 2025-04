In der Hauptstadtregion startet das Wochenende freundlich und mild. Ab Sonntag sind aber auch Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Aprilwetter in Berlin und Brandenburg

Das Wochenende in der Hauptstadtregion bringt wechselhaftes Aprilwetter. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach einem freundlichen Start ins Wochenende wird es in Berlin und Brandenburg allmählich wechselhafter. Heute bleibt es meist trocken, dabei steigen die Temperaturen auf milde 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag lockert die Bewölkung zunehmend auf, besonders im Westen Brandenburgs und später auch in Berlin.

Am Sonntag steigen die Temperaturen dann auf frühlingshafte 21 bis 24 Grad. Es bleibe zunächst heiter, ab dem Nachmittag seien aber einzelne Schauer möglich, auch vereinzelte Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Der Wind dreht auf Südwest und kann zeitweise stärker werden.

Zu Wochenbeginn bleibt es den Angaben zufolge mild, das Wetter wird jedoch zunehmend wechselhaft – mit Schauern und örtlich auch Gewittern.