Dresden - Ein Tiefdruckgebiet über Norddeutschland sorgt für wechselhaftes Aprilwetter in Sachsen. Der Donnerstag startet bewölkt, wiederholt fallen Regen- oder Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Kammlagen vermischen sich die Schauer mit Schnee und es kann gewittern. Die Temperaturen erreichen acht bis elf Grad, im Bergland drei bis acht Grad.

In der Nacht zum Freitag fallen anfangs noch Schauer, später bleibt es trocken. Es kühlt ab auf drei bis null Grad, in Hochlagen bis minus zwei Grad, und es friert in Bodennähe. Der Freitag beginnt heiter, im Tagesverlauf ziehen Wolken auf. Es bleibt überwiegend trocken, nur am Nachmittag kann es Schauer geben. Es wird wärmer als an den Vortagen mit 14 bis 17 Grad, im Bergland 6 bis 13 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zum Samstag bei fünf bis örtlich null Grad weiter. Am Samstag zeigt der April sein frühlingshaftes Gesicht: Die Sonne scheint und es bleibt trocken bei 19 bis 22 Grad, im Bergland 15 bis 19 Grad.