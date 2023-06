Wolfsburg - Das „Aqua“ in Wolfsburg mit Küchenchef Sven Elverfeld bleibt das am besten bewertete Restaurant in Niedersachsen. In der am Montag vorgestellten neuen Ausgabe des Gourmetführers „Gault&Millau“ erhält es die Höchstnote von fünf schwarzen Kochhauben.

Damit rangiert das „Aqua“ bundesweit nur hinter dem „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, der „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn, „Victor's Fine Dining by Christian Bau“ in Perl und dem „Waldhotel Sonnora“ in Dreis. Diese fünf Küchen erhielten fünf rote Hauben. Sie seien innerhalb ihrer Kategorie herausragend, hieß es.

Auf dem zweiten Platz in Niedersachsen landete das „Jante“ in Hannover mit drei roten Küchenhauben. Küchenchef Tony Hohlfeld wird damit von den Restauranttestern „höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung“ bescheinigt. Drei schwarze Kochhauben erhalten das „Kesselhaus“ in Osnabrück und das „Votum“ in Hannover.

Im Land Bremen wurde keine Küche mit zwei, drei oder vier Küchenhauben ausgezeichnet. Am besten bewertete der Restaurantführer „Das kleine Lokal“ in der Stadt Bremen. Es erhielt eine rote Kochmütze, dies steht für „sehr empfehlenswert“.