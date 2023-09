Osnabrück - Bei einem Unfall wegen extremen Aquaplanings auf der Autobahn 1 nahe Osnabrück hat ein 54 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. In Lebensgefahr sei er nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Wagen des Mannes sei zwischen dem Kreuz Osnabrück-Nord und der Anschlussstelle Bramsche von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Die Feuerwehr habe den 54-Jährigen aus Versmold in Nordrhein-Westfalen „mit schwerem Gerät“ aus dem Autowrack freischneiden müssen. Er kam ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde zwischenzeitlich in Richtung Bremen gesperrt.