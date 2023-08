Arbeiten am Bahnknoten Dresden: Behinderungen im Elbtal

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Dresden - Wegen leit- und sicherungstechnischer Arbeiten am Bahnknoten Dresden ist der Zugverkehr im Raum Dresden ab diesem Samstag bis zum 27. August gestört. Reisende und Pendler müssen sich auf Umleitungen, Ersatzverkehr mit Bussen, Zugausfälle und veränderte sowie längere Fahrzeiten im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr einstellen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag ankündigte. Auch die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwagen und in der Mobilität eingeschränkte Menschen seien betroffen.

Mit Mitteldeutscher Regiobahn und Länderbahn ist laut Bahn ein umfassendes Ersatzverkehrskonzept vorbereitet. Alle Änderungen seien bereits online, im Reisezentrum oder an Fahrkartenautomaten abrufbar.

Für den Neubau des Kreuzungsbauwerks Dresden Hauptbahnhof muss laut Bahn das Elektronische Stellwerk erweitert werden, das dafür eine neue Stromversorgung braucht. Da es für die Woche abgeschaltet wird, könnten keine Züge im Dresdner Hauptbahnhof verkehren. Zugleich gebe es eine Vollsperrung im Elbtal, um die Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks Bad Schandau Ost abzusichern.