Ein Notruf führt die Einsatzkräfte in Chemnitz zu einem tiefen Schacht. Für den Verunglückten kommt jede Hilfe zu spät – doch wie es dazu kam, ist noch unklar.

Arbeiter nach Sturz in Schacht in Chemnitz tot geborgen

Arbeiten an der Kanalisation

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Stadtteil Wittgensdorf. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Arbeiter ist aus einem vier Meter tiefen Schacht im Stadtteil Wittgensdorf in Chemnitz tot geborgen worden. Der 55-Jährige war bei Kanalarbeiten beschäftigt, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Sturzes sowie die Todesumstände seien noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Sauerstoffgehalt in dem Schacht so niedrig, dass keine Luft zum Atmen vorhanden war, hieß es. Die Feuerwehr konnte den 55-Jährigen mit einer Drehleiter bergen, doch der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Ein Kollege des Mannes sei während des Einsatzes psychologisch betreut worden.

Zu Beginn des Einsatzes kam es zu einer Verwechslung des Einsatzortes: Nach Angaben der Polizei wurden die Kräfte zunächst zur Deponie „Weißer Weg“ alarmiert, bevor sie zur Unfallstelle umgeleitet wurden.