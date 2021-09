Kelsterbach - Bei Arbeiten ist ein Mann in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) durch ein Dach gestürzt. Der 46-Jährige erlitt am Donnerstag schwere Kopf- und Rückenverletzungen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Per Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Warum der Mann in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei und die Abteilung Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt ermitteln.